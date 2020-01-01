  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام ينبه إلى وجود خطأ في نسخة من القرآن الكريم

الخميس 02 يناير 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام ينبه إلى وجود خطأ في نسخة من القرآن الكريم


القدس المحتلة/سما/

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، من الحجم الوسط وهي بعنوان "الحفظ الميسر" لوجود خطأ في صفحة 55 في آية 44 من سورة آل عمران؛ حيث كتبت عبارة "إِذَ يْلقُونَ"، بوجود فتحة على حرف الذال وعدم وجود ضمة على الياء، والصواب "إذ يُلقُونَ".

وأوضح الشيخ حسين أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار التقوى للطباعة، في جمهورية مصر العربية، الطبعة الأربعون، وحاصلة على تصريح رقم 84 بتاريخ 25 حزيران 2015 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر.
وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

ــــــــــــ

الأكثر قراءة اليوم

هل تم طرح قضية نزع سلاح "حماس"؟.. "الكابينيت": التهدئة بغزة خلال أسابيع!

منخفض جوي .. وهطول للأمطار على مختلف المناطق

حلس بذكرى الانطلاقة في غزة: جاهزون للانتخابات ومطالبكم عنوان المرحلة القادمة ونريد إنصافكم

الشيخ: الرئيس عباس يبلغ اسرائيل بأن الوضع في الضفة وصل إلى ذروة الانفجار

تزايد الشواهد إزاء تهدئة طويلة بين حماس وإسرائيل خلال 2020

قصص هروب كارلوس غصن للبنان ولقاؤه بالرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيس عباس : ما يحدث في غزة اليوم اكبر فخر لنا وهو فرحة للشعب الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

الشعبية تحذر: سنستخدم كافة الخيارات لإنقاذ حياة رفيقنا الأسير زهران

يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة

الرئيس: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية العملاقة خلال مهرجان الانطلاقة

عريقات : غزة وجهت رسالة بالأمس لمن يحاولون فصلها عن الضفة

p

نتنياهو خطط لشن عملية عسكرية واسعة في سوريا ولبنان