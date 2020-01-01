الأحمد: غزة أكدت للعالم أجمع أنه لا يمكن فرض التهدئة مقابل فتات يدفع من هنا وهناك

رام الله / سما /

قال عضو اللجنتين التفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد إن المشاركة الجماهيرية في قطاع غزة لمناسبة إحياء الذكرى الـ55 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح بعثت برسالة للعالم أجمع، أنه لا يمكن فرض التهدئة الدائمة في غزة مقابل فتات يدفع من هنا وهناك.

وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن شعبنا بغزة في ظل المؤامرة التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، أكد أنه لا يمكن التنازل عن أهداف الثورة الفلسطينية التي انطلقت من أجلها.

وأشار إلى أن المشاركة الواسعة تؤكد أن غزة وفية لوحدة شعبنا والارض الفلسطينية، ومستعدة لتقديم كل التضحيات، والوحدة هو شأن فلسطيني وواجب على كل القوى والفعاليات أن تعمل على إنهاء الانقسام، وإفشال محاولات الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.