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الشعبية تحذر: سنستخدم كافة الخيارات لإنقاذ حياة رفيقنا الأسير زهران

الخميس 02 يناير 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تحذر: سنستخدم كافة الخيارات لإنقاذ حياة رفيقنا الأسير زهران


غزة / سما/

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الأسير البطل أحمد زهران يواصل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من مائة يوم، ولا زالت قوات الاحتلال تماطل وتسوف في التعاطي معه، بل وتمارس سياسة الإعدام الممنهج بحقه.

واكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها وصل "سما" انها ستستخدم كافة الخيارات الكفاحية والشعبية لإنقاذ حياة رفيقها القائد أحمد زهران" معتبرة "أن كافة هذه الخيارات حق مشروع لها ولتشكيلاتها في كافة الساحات لإنقاذ حياة رفيقها".

يذكر ان الأسير أحمد زهران يواصل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، ولا زالت قوات الاحتلال تماطل في التعاطي معه، بل وتمارس سياسة الإعدام الممنهج بحقه.

#الشعبية #زهران #خيارات #الاسير

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