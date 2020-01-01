الرئيس: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية العملاقة خلال مهرجان الانطلاقة

رام الله /سما/

- عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن اعتزازه وتقديره لأبناء شعبنا في غزة على هذه الوقفة التاريخية العملاقة التي جرت، اليوم الأربعاء، خلال مهرجان الذكرى الـ55 لانطلاقة ثورتنا المجيدة، والتي أظهروا فيها مرة أخرى عظمة صمود شعبنا وتمسكه بمبادئه وبحقوقه، دفاعا عن قرارنا الوطني المستقل، وحفاظا على القدس ومقدساتها.

وقال سيادته، إن خروج شعبنا امس في غزة، وقله في الضفة الغربية بعث رسالة واضحة للأطراف كافة، أكد فيها تمسكه بقيادته وشرعيتها، ووفائه لثورته ومبادئها، ولشهدائه وأسراه وجرحاه الأبطال.

وأضاف الرئيس: إن ما جرى امس هو استفتاء واضح على أن طريق النصر يمر عبر الحفاظ على وحدة الأرض والمقدسات، وهو الهدف المقدس لكل هذه التضحيات التي قدمها ومازال يقدمها شعبنا الصامد المتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية.

وأضاف "نؤكد رسالتنا الدائمة بأننا شعب واحد، أهدافنا وثوابتنا واحدة حتى زوال الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وشعبنا لن يسمح بمرور أية مؤامرة أو صفقة، والحل الوحيد هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي".