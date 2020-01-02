القدس المحتلة/سما/



أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله 2-1-2020 وفا- تصدر خبر إحياء مئات الآلاف من أبناء شعبنا في غزة، ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة "فتح"، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة صباح اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف على موافقة بلدية الاحتلال في القدس على مخطط لمجمع مدارس بديلة عن مدارس "الأونروا" في المدينة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

مئات الآلاف في غزة يحيون ذكرى انطلاقة الثورة

الرئيس يتابع مهرجان الانطلاقة من مقر "تلفزيون فلسطين" ويؤكد: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية العملاقة

الرئيس يتلقى برقيات تهنئة بحلول العام الجديد

في أول يوم من 2020: الاحتلال يجرح ويعتقل ويهدم ويقتلع أشجاراً بالضفة

الشيخ: سياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار

بلدية الاحتلال توافق على مخطط لمجمع مدارس بديلة لـ"الأونروا"!

محكمة إسرائيلية: ليس مؤكداً أن السفاح عامي بوبر نفذ عملا إرهابياً!

نتنياهو يقرر طلب الحصانة البرلمانية من الكنيست

غزة ذاقت الأمرين تحت حكم حماس عام 2019

أجواء باردة وأمطار اليوم

العالم يستقبل 2020..وحرائق الغابات والاحتجاجات تخيم على بعض الاحتفالات

* "الأيام":

الجماهير الفلسطينية تواصل إحياء الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة

الرئيس: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية العملاقة

الشيخ: نرفض القرصنة المالية الإسرائيلية ومستمرون بدفع مستحقات الشهداء والأسرى

القدس: مصرع أم وابنتها وإصابة 4 من أفراد أسرتهما بحادث طرق

نتنياهو يطلب رسمياً الحصانة البرلمانية من الملاحقة في قضايا الفساد

الاحتلال يهدم شقتين ويستولي على مساكن في بادية القدس

اقتلاع 100 شجرة زيتون معمرة وإصابات في جنين وطوباس

إصابة 5 مواطنين في حادث سير جنوب الخليل

بينت يقرر حجز أموال 32 أسيراً من القدس والداخل

القدس: بلدية الاحتلال تقرر إنشاء مجمع مدارس يشكّل بديلا عن مدارس "الأونروا"

تبرئة إسرائيلي قتل 7 عمال فلسطينيين من "تهمة الإرهاب"!

"الكابينت" الإسرائيلي: التهدئة مع غزة خلال أسابيع

وزير إسرائيلي يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية

* "القدس":

"فتح" تحيي ذكرى الانطلاقة في غزة...لأول مرة منذ 13 عاماً

بلدية القدس تقرر إقامة مؤسسات تعليمية تابعة لمعارف الاحتلال بدل مدارس وكالة الغوث في المدينة

هدم شقتين بالقدس وبركسات زراعية في طوباس واقتلاع أشجار زيتون بالجبعة

الاحتلال يزيل رايات "فتح" من عدة أحياء في القدس

السلطة تحتج رسمياً لدى إسرائيل على اقتطاعها جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية

بينت يوقع قرارا جديدا بحجز أموال 32 أسيرا فلسطينيا

بيان لجامعة بيرزيت حول استمرار تعطيل العملية الأكاديمية

الطيبي لـ"القدس": قانون هدم المنازل غير إنساني وهناك مطالب من الكتل لتجميده

شتاينتس يعلن بدء تصدير الغاز للأردن

نتنياهو يطلب الحصانة من الكنيست!

سدر في حوار مع "القدس": نعمل على إدخال خدمات الألياف الضوئية إلى المنازل لمضاعفة سرعة التنزيل والرفع

"الكابينت" ناقش تسهيلات مقابل الهدوء بغزة وجلسة أخرى الأسبوع المقبل

أردان يطلب من الاتحاد الأوروبي وقف تمويل المنظمات المقاطعة لإسرائيل

ـــــ