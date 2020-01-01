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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويفرض الحبس المنزلي على 6 آخرين

الخميس 02 يناير 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويفرض الحبس المنزلي على 6 آخرين


رام الله /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين، وفرضت الحبس المنزل الليلي على ستة آخرين، في الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب هايل أسعد غبايشة بخيت، بعد ان داهمت منزل ذويه في قرية بير الباشا، جنوب جنين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرين المحررين محمود هاشم أبو دقر (24 عاما)، ومحمد هاني جوابرة (27 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما، في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين حابس اسماعيل المحاريق، وشقيقه علاء، بعد أن فتشت منزلهما وعبثت بمحتوياته، في بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة القديمة من الخليل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: منزل اسماعيل بنات، ومحمد عطية بنات.

وفي القدس، فرضت سلطات الاحتلال، الحبس المنزلي الليلي على ستة شبان من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واستدعت 3 آخرين للتحقيق.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على كل من: أنور سامي عبيد لمدة 4 شهور، ومحمد عليان عليان لمدة 4 شهور، وفايز محمد محيسن لمدة شهرين، ومحمد موسى مصطفى لثلاثة شهور، وآدم كايد محمود لشهرين، ومحمود رمضان عبيد لثلاثة شهور.

وفي السياق ذاته، استدعت سلطات الاحتلال ثلاثة شبان من العيسوية للتحقيق معهم في مركز المسكوبية، وهم: نضال فروخ، وصالح ابو عصب، ونديم الصفدي.

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