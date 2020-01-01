لأول مرة.. السعودية تحتفل علنا برأس السنة الميلادية (شاهد)

وكالات

شهدت السعودية لأول مرة في تاريخها احتفالات رسمية وعلنية بدخول العام الميلادي الجديد، حيث غطت الألعاب النارية سماء العاصمة الرياض في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، وتزامنا مع دخول العام 2020.

وبثت وسائل إعلام سعودية، لقطات من إطلاق الألعاب النارية في "البوليفارد" في مدينة الرياض.

فيديو | أضواء السنة الجديدة تزين سماء بوليفارد الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/qCVbaJpL1g — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ونقلت قناة الإخبارية السعودية، لقطات من غناء الفنان السعودي محمد عبده على المسرح وسط حضور جماهيري كبير.

١/١/٢٠٢٠



دقيقة من المتعة



الرياض الان .. #راس_السنه_الميلاديه pic.twitter.com/IOXPwO1eB2 — ناصر العودة (@NASEER_OB) ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

يشار إلى أن هيئة الترفيه السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنها لم ترخص أي فعالية للاحتفال برأس السنة، وأنها فتحت تحقيقا في الأمر.