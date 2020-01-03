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منخفض جوي .. وهطول للأمطار على مختلف المناطق

الخميس 02 يناير 2020 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي .. وهطول للأمطار على مختلف المناطق


رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الخميس  سيكون غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة  وفي ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية  غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 2020/01/03 :  يكون الجو غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

السبت 2020/01/04:  يكون الجو غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

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