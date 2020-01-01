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سلطات الاحتلال تفرض الحبس المنزلي على 5 شبان من العيسوية

الخميس 02 يناير 2020 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تفرض الحبس المنزلي على 5 شبان من العيسوية


القدس المحتلة / سما /

سلّمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الخميس 5 مقدسيين من بلدة العيسوية قرارات تقضي بفرض الحبس المنزلي الليلي عليهم، بموجب أنظمة "قوانين الطوارئ البريطانية 1945"، بحجة "خطورتهم على أمن الدولة لمشاركتهم بالمواجهات في البلدة".
وأوضح الناشط وعضو لجنة المتابعة في العيسوية أن مخابرات الاحتلال اقتحمت فجراً بلدة العيسوية، وبعد الانتشار والتمركز في شوارعها وعدة محاور لها، داهمت المنازل السكنية وسلمت 5 شبان مقدسيين قرارات تقضي بفرض الحبس المنزلي عليهم من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، كما سلمت عائلات 3 شبان آخرين أوامر استدعاء لمركز تحقيق "المسكوبية" لتسليمهم ذات الأوامر لعدم وجود في المنزل، وهددت بفرض الحبس الفعلي عليهم في حال مخالفة القرار.
وأضاف أبو الحمص أن القرار شمل: انور سامي عبيد، ومحمد عليان عليان حيث فرض عليهما الحبس المنزلي الليلي لمدة 4 أشهر ، وعلى محمد موسى مصطفى لمدة 3 أشهر، وفايز محمد محيسن وادم كايد محمود لمدة شهرين.
وسلمت استدعاءات للشبان نضال فروخ ، وصالح ابو عصب، ونديم الصفدي.
وكانت سلطات الاحتلال استدعت أواخر الاسبوع الماضي الشبان المذكورة أسمائهم أعلاه وأبلغتهم نية قائد الجبهة الداخلية إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري لعدة أشهر عليهم، بصفته القائد العسكري للمنطقة، على خلفية معلومات حساسة وسرية أشارت من شأن نشاطهم في البلدة أن يشكل خطرا على أمن الدولة والجمهور".

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