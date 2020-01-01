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تصريح من داخلية غزة بشأن تأمين احتفالات انطلاقة فتح اليوم

الأربعاء 01 يناير 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح من داخلية غزة بشأن تأمين احتفالات انطلاقة فتح اليوم


غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاربعاء، تصريحا صحفيا حول جهود قوات الأمن والشرطة، في تأمين احتفالات انطلاقة حركة فتح في غزة.

وفيما يلي نص تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة كما وصل سما الاخبارية:

تصريح صحفي:

نُوجه التحية لقوات الأمن والشرطة التي بذلت جهوداً كبيرة، اليوم والأمس، في تأمين احتفالات انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة، حيث تعاملت بإيجابية عالية وعملت على تسهيل حركة المواطنين وتنقلهم، وفتح الطرقات، ومنع الازدحامات.

يأتي ذلك امتداداً للإجراءات السابقة التي تمت خلال الشهور الأخيرة في تأمين وتسهيل إقامة مهرجانات واحتفالات انطلاقة الفصائل الفلسطينية كافة.

نسعى لتعزيز الأجواء الإيجابية الداخلية، ونبذل جهوداً كبيرة في سبيل ذلك مع جميع القوى والفصائل.

إياد البزم
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني
الأربعاء 1 يناير 2020

#داخلية غزة #انطلاقة فتح #فتح 55 #قطاع غزة

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