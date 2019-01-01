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جنين: فتح توقد شعلة الانطلاقة وتزيح الستار عن نصب تذكاري لشهداء جبع

الأربعاء 01 يناير 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: فتح توقد شعلة الانطلاقة وتزيح الستار عن نصب تذكاري لشهداء جبع


جنين / سما /

أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني إقليم جنين، مساء اليوم السبت، الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح"، بإقاد شعلة الانطلاقة في بلدة جبع جنوب المدينة، منطقة الشهيد عبد الله علاونة قلعة الراحل بسام أبو الندى، وبإزاحة الستار عن النصب التذكاري لـ52 شهيدا من شهداء البلدة، وبإقامة مهرجان مركزي.

وألقيت خلال هذه الفعاليات عدة كلمات، أكدت استمرار الحركة في عطائها حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، والإفراج عن الأسرى.

وأكد أمين سر فتح في جبع رازي غنام، الالتفاف حول القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وأشاد بحراك القيادة المستمر على المستوى الدولي من أجل انتزاع حقوق شعبنا المشروعة والثابتة، ومحذرا حماس من محاولة المساس بثوابتنا الوطنية .

بدوره قال الناطق الإعلامي عضو الإقليم لحركة فتح نصر حمامرة، إن الحركة في ذكرى انطلاقتها وإيقادها للشعلة قامت بإزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء البلدة وعددهم 52 شهيدا، لهي رسالة للمحتل وللمنبطحين حوله والمتآمرين على مشروعنا الوطني والمرتمين في أحضان بعض الدول، بأن "فتح"، ملتفة حول قيادتها وسائرة على درب الشهيد الراحل الرمز أبو عمار والذي استشهد من أجل حرية فلسطين، وتجدد العهد والقسم بأنها مستمرة في النضال حتى إحقاق كافة الحقوق المشروعة لشعبنا وفي المقدمة إقامة الدولة وتحرير كافة الأسرى والأسيرات، وأنها تتواصل الاحتفالات والمسيرات وإيقاد الشعلة في قرى وبلدات محافظة جنين الليلة .

#جنين #فتح #شعلة الانطلاقة #فتح 55 #شهداء جبع

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