الاحتلال يمنع وصول مسيرة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة

نابلس / سما /

منعت قوات الاحتلال، الأربعاء، مسيرة جماهيرية من الدخول إلى مستوطنة "حومش" المخلاة المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر، شماليّ نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي برقة جهاد صلاح إن المجلس نظم مسيرة بمشاركة العشرات من أهالي برقة باتجاه منطقة القبيبات التي تقع المستوطنة المخلاة على أراضيها.

وأضاف: إن جنود الاحتلال تواجدوا عند المدخل الرئيس للمستوطنة، ومنعوهم من مواصلة التقدم إلى داخل المستوطنة، ووقعت مشادات كلامية بين المشاركين والجنود.

وأوضح أنه أبرز للجنود قرارات من المحكمة العليا الإسرائيلية وقيادة جيش الاحتلال تسمح لهم بدخول المنطقة في أي وقت، والوصول إلى أي مكان فيها.

وهذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها الاحتلال الأهالي من دخول المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وقبل أسبوعين منع فعالية لغرس الأشجار داخلها.