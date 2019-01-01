  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبناء القدس يوقدون شعلة الانطلاقة الـ55 في بلدتي حزما وأبو ديس

الأربعاء 01 يناير 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبناء القدس يوقدون شعلة الانطلاقة الـ55 في بلدتي حزما وأبو ديس


القدس المحتلة / سما /

أوقد أبناء شعبنا في محافظة القدس، مساء اليوم الأربعاء، شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح" الخامسة والخمسين، في بلدتي حزما وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وانطلق مسيرة حاشدة، إحياءً لذكرى الانطلاقة، جابت شوارع البلدين، بمشاركة جماهيرية واسعة وبحضور عدد من الشخصيات والفعاليات المقدسية.

واكد المشاركون خلال إيقاد الشعلة الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان المركزي لإيقاد شعلة الانطلاقة المركزية لإقليم القدس، يوم السبت المقبل، في بلدة العيزرية.

وفي سياق آخر مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أمين سر إقليم حركة فتح بالقدس شادي مطور حتى صباح غدا.

#القدس #شعلة انطلاقة فتح #فتح 55 #أبو ديس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : توقعات مثيرة من ميشال حايك لـ2020 والسعودية تتصدرها ماذا عن فلسطين ؟

صحيفة عبرية: أردوغان سلم السلطة نسخة من الأرشيف العثماني للأراضي الفلسطينية

استطلاع "سما" حول الشخصية الأبرز للعام 2019: عباس ودحلان وهنية والنخالة في المقدمة

اهداف إسرائيل من التهدئة وفقا لمحللين اسرائيليين: "تأجيل الحرب وعزل الجهاد الإسلامي

دعوة إسرائيلية لتجهيز سلاح البحرية لخوض صراع محتمل مع تركيا

رسائل تهنئة بعيد راس السنة الميلادية 2020 واجمل المسجات للاصدقاء والاهل

"واللا" العبري : حماس تتجهز للحرب المقبلة واسرائيل تتحدث عن التهدئة وادخال العمال والكاوتشوك

الأخبار الرئيسية

1456

خلال لقاء كحلون.. الشيخ: الرئيس عباس يبلغكم أن الوضع في الضفة وصل إلى ذروة الانفجار

هل تم طرح قضية نزع سلاح "حماس"؟.. "الكابينيت": التهدئة بغزة خلال أسابيع!

حلس

حلس بذكرى الانطلاقة في غزة: جاهزون للانتخابات ومطالبكم عنوان المرحلة القادمة ونريد إنصافكم

الرئيس مخاطبا الحشود بغزة: لا انتخابات دون القدس وقضية الاسرى والشهداء خط احمر

19767469-3E75-486E-9713-DDF3135B4A82

طوفان بشري .. صور: حشود هائلة تشارك في انطلاقة فتح الـ55 في غزة