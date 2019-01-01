أبناء القدس يوقدون شعلة الانطلاقة الـ55 في بلدتي حزما وأبو ديس

القدس المحتلة / سما /

أوقد أبناء شعبنا في محافظة القدس، مساء اليوم الأربعاء، شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح" الخامسة والخمسين، في بلدتي حزما وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وانطلق مسيرة حاشدة، إحياءً لذكرى الانطلاقة، جابت شوارع البلدين، بمشاركة جماهيرية واسعة وبحضور عدد من الشخصيات والفعاليات المقدسية.

واكد المشاركون خلال إيقاد الشعلة الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان المركزي لإيقاد شعلة الانطلاقة المركزية لإقليم القدس، يوم السبت المقبل، في بلدة العيزرية.

وفي سياق آخر مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أمين سر إقليم حركة فتح بالقدس شادي مطور حتى صباح غدا.