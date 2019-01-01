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بينيت يوقع قراراً بحجز أموال 32 أسيراً من القدس والداخل

الأربعاء 01 يناير 2020 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يوقع قراراً بحجز أموال 32 أسيراً من القدس والداخل


القدس المحتلة / سما /

وقع نفتالي بينيت، وزير الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على قرار هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع، يقضي بحجز أموال 32 أسيرًا فلسطينيًا ممن يحملون الهوية الإسرائيلية.

وقال بينيت في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: إن القرار سيسري فورًا، وسيتم خلال الساعات المقبلة حصر الأموال وحجزها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة اتُّخذت استكمالًا لحجز أموال 8 أسرى فلسطينيين من الداخل، يوم الأربعاء الماضي.

وقال: "هذه العائلات تلقت أموالًا من السلطة الفلسطينية لسنوات بسبب الأعمال الإرهابية التي ارتكبها أبناؤهم، سوف يتوقف الدفع عن قتل اليهود".

ويدور الحديث عن مئات الآلاف من الشواكل ستتم مصادرتها من عائلات الأسرى من الداخل والقدس.

وكان الكابنيت أقر منذ أيام اقتطاع 150 مليون شيكل بذريعة أن السلطة تدفعها لعائلات منفذي العمليات.

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