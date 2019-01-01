القيادي عدنان: لن ننسى فضل الشوبكي وهو يحث الخطى لتسليح المقاومة

جنين / سما /

نظمت وقفة تضامنية اليوم مع شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي بمحافظة جنين، شارك فيها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان.

يشار إلى أن الأسير فؤاد الشوبكي الملقب بشيخ الأسرى، يعيش ظروفاً صحية صعبة، وأجرى عمليات جراحية مؤخراً ، أفقدته القدرة على الحركة بنفسه.

وقال الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في كلمة له خلال الوقفة، "سلام سلام للشهداء ؛سلام سلام عليك شيخ الأسرى؛ سلام من جنين التي تحب إلى غزة إلى أهلك في المهجر إلى أهلك في سجون الاحتلال.

وناشد المقاومة الفلسطينية أن تضع اسم فؤاد الشوبكي والقدامى وكبار السن والعائلات والزهرات الماجدات في سجون الاحتلال والمرضى معتصم رداد على رأس أولوياتها للإفراج عنهم.

وأضاف، أن رسالة الشوبكي قرأناها بكل غصة ومرارة، وفضلك علينا لن ولن ننسى كرين A ، ولن ننسى ذلك السلاح الذي كان يخط خطأه نحو غزة للمقاومة.