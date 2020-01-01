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عريقات لوفد إيطالي: شعبنا مستمر على طريق الحرية والسلام والعدالة

الأربعاء 01 يناير 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات لوفد إيطالي: شعبنا مستمر على طريق الحرية والسلام والعدالة


أريحا /سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن شعبنا الفلسطيني سيستمر على طريق الحرية والسلام والعدالة.

وأكد عريقات خلال لقائه وفد إيطالي مكون من 120 شخصية من رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان ولجان التضامن مع شعبنا، في بلدية أريحا، تمسك دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بالقانون الدولي والشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن سياسة الاستمرار في الاستيطان، والعقوبات الجماعية، وتعميق الاحتلال، ذلك كه لن يجلب لا أمن ولا سلام، بل المزيد من التعقيدات للوضع القائم.

بدوره، أشاد رئيس بلدية أريحا سالم غروف، بعلاقات التوأمة بين البلديات الإيطالية والفلسطينية، مثمنا مواقف الشعب الإيطالي فى دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد راعي الكنيسة اللاتينية في أريحا قدس الأب ماريو حدشيتي، الأسس والركائز القوية التي تتسم بها الوحدة الوطنية الفلسطينية بين أبناء الشعب الفلسطيني من مسيحيين ومسلمين، مثمنا ما يقوم به الرئيس محمود عباس من جهود فى هذا المجال.

من ناحيته، أكد ممثل الوفد الإيطالي فلافيو وقوف الشعب الإيطالي مع حل الدولتين وانهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967.

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