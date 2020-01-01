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تشكيل "وحدة نخبة" جديدة في الجيش الإسرائيلي بحجم كتيبة.. فمن سيقودها

الأربعاء 01 يناير 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل "وحدة نخبة" جديدة في الجيش الإسرائيلي بحجم كتيبة.. فمن سيقودها


القدس المحتلة / سما /

بعد قرار رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي تشكيل وحدة نخبة فور توليه مهام منصبه قبل حوالي عام، بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم بالتجنيد لوحدة النخبة الجديدة المسماة "المتعددة الأبعاد" والتي تشمل فرقا من أسلحة المشاة والاستخبارات والهندسة وطواقم جوية.

ومن المهام التي ستكلف بها وحدة النخبة الجديدة القيام بمهام عسكرية خلف خطوط العدو وباستهداف مواقعه ومنشآته الاستراتيجية، وتتميز بقدراتها المتنوعة والوسائل القتالية المطورة التي ستزوَّد بها.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن حجم الوحدة يساوي كتيبة، وأن مهمتها الرئيسية هي اكتشاف وتدمير قوات العدو، ومن المقرر أن تجرى هذا العام عدة تدريبات للوحدة الجديدة حتى تصبح عملياتية.

من هو قائد الوحدة الجديدة

وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن قائد وحدة "دوفديفان" الخاصة "ع" سيتولى قيادة الوحدة الجديدة التي ستزود بطائرات صغيرة بدون طيار وسينضم إليها مقاتلون من لواء المظليين والهندسة القتالية والمدرعات ووحدة عوكتس المدربة.

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