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الأسطل: نبارك بالفتح لشعبنا وقيادته

الأربعاء 01 يناير 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسطل: نبارك بالفتح لشعبنا وقيادته


غزة / سما/

قدم الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ ياسين الأسطل، التهنئة بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، لشعبنا الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية.

وقال الأسطل في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، "الفتح روح عظيم يذكي القيم الوطنية انتماء للحق، ويسري في دمائنا وعروقنا يمدنا بأسباب القوة لنحقق الانتصار بإذن الله".

ودعا الأسطل الله عز وجل أن يفتح بالحق بيننا وبين الاحتلال، مشددا على ضرورة تحقيق الحق فيما بيننا برجوع المنقسم وإنهاء الانقسام استعادة لوحدتنا الوطنية.

#ياسين الأسطل #فتح #الدعوة السلفية #انطلاقة الثورة #فتح 55

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