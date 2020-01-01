  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أستراليا تكافح النيران لإنقاذ آلاف الاشخاص العالقين بسبب الحرائق

الأربعاء 01 يناير 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تكافح النيران لإنقاذ آلاف الاشخاص العالقين بسبب الحرائق


سيدني /سما/

 تجرى، اليوم الأربعاء، في أستراليا عملية إغاثة واسعة لمساعدة آلاف اللاجئين في المدن الساحلية، بعدما فروا من نيران الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي، وتسببت بمقتل ثمانية أشخاص خلال 48 ساعة.

وتمت تعبئة سفن وطائرات حربية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتقييم الأضرار بعد أسوأ يوم منذ بدء موسم الحرائق في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأعلنت الشرطة الأسترالية العثور على ثلاث جثث جديدة، ما يرفع عدد القتلى منذ مساء الاثنين الماضي إلى ثمانية أشخاص.

ويسود القلق الشديد حول مصير العديد من الأشخاص المفقودين، فيما لا زالت النيران المستعرة تلتهم جنوب شرق أستراليا.

وأتى اللهب على أكثر من 200 منزل، فيما باتت بعض القرى رمادا. 

ولا زال آلاف السياح والسكان المحليين عالقين في البحر ومحاصرين بالنيران جنوب شرق استراليا. وأدت النيران إلى انقطاع متكرر للكهرباء وخطوط الهاتف والانترنت.

وواجه عناصر الإطفاء صعوبات في إنقاذ أشخاص أصيبوا بحروق في مناطق نائية. وأجلي سكان ثلاثة مناطق نائية على الأقل جواً وفق رئيس خدمة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز شاين فيتسيمونز.

وبينما تواصل النيران التهام مناطق في كافة أرجاء استراليا، استغل بعض المنكوبين فتح الطرقات لوقت قصير ليعودوا إلى بيوتهم، لكن يستعد آخرون إلى قضاء ليلة ثانية في الملاجئ.

#أستراليا #حرائق

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : توقعات مثيرة من ميشال حايك لـ2020 والسعودية تتصدرها ماذا عن فلسطين ؟

استطلاع "سما" حول الشخصية الأبرز للعام 2019: عباس ودحلان وهنية والنخالة في المقدمة

دعوة إسرائيلية لتجهيز سلاح البحرية لخوض صراع محتمل مع تركيا

"واللا" العبري : حماس تتجهز للحرب المقبلة واسرائيل تتحدث عن التهدئة وادخال العمال والكاوتشوك

رسائل تهنئة بعيد راس السنة الميلادية 2020 واجمل المسجات للاصدقاء والاهل

نائبة السفير الصيني في فلسطين: فيديوهات اضطهاد "الإيغور" مفبركة وهذا الهدف منها!

رغم "مخاوف خطيرة" لدى قطر... الإمارات تعلن تشغيل أول "مفاعل نووي" عربي

الأخبار الرئيسية

حلس

حلس بذكرى الانطلاقة في غزة: جاهزون للانتخابات ومطالبكم عنوان المرحلة القادمة ونريد إنصافكم

19767469-3E75-486E-9713-DDF3135B4A82

طوفان بشري .. صور: حشود هائلة تشارك في انطلاقة فتح الـ55 في غزة

الرئيس مخاطبا الحشود بغزة: لا انتخابات دون القدس وقضية الاسرى والشهداء خط احمر

860x484 (1)

صحيفة عبرية: أردوغان سلم السلطة نسخة من الأرشيف العثماني للأراضي الفلسطينية

كوخافي

اهداف إسرائيل من التهدئة وفقا لمحللين اسرائيليين: "تأجيل الحرب وعزل الجهاد الإسلامي