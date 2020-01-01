أستراليا تكافح النيران لإنقاذ آلاف الاشخاص العالقين بسبب الحرائق

سيدني /سما/

تجرى، اليوم الأربعاء، في أستراليا عملية إغاثة واسعة لمساعدة آلاف اللاجئين في المدن الساحلية، بعدما فروا من نيران الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي، وتسببت بمقتل ثمانية أشخاص خلال 48 ساعة.

وتمت تعبئة سفن وطائرات حربية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتقييم الأضرار بعد أسوأ يوم منذ بدء موسم الحرائق في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأعلنت الشرطة الأسترالية العثور على ثلاث جثث جديدة، ما يرفع عدد القتلى منذ مساء الاثنين الماضي إلى ثمانية أشخاص.

ويسود القلق الشديد حول مصير العديد من الأشخاص المفقودين، فيما لا زالت النيران المستعرة تلتهم جنوب شرق أستراليا.

وأتى اللهب على أكثر من 200 منزل، فيما باتت بعض القرى رمادا.

ولا زال آلاف السياح والسكان المحليين عالقين في البحر ومحاصرين بالنيران جنوب شرق استراليا. وأدت النيران إلى انقطاع متكرر للكهرباء وخطوط الهاتف والانترنت.

وواجه عناصر الإطفاء صعوبات في إنقاذ أشخاص أصيبوا بحروق في مناطق نائية. وأجلي سكان ثلاثة مناطق نائية على الأقل جواً وفق رئيس خدمة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز شاين فيتسيمونز.

وبينما تواصل النيران التهام مناطق في كافة أرجاء استراليا، استغل بعض المنكوبين فتح الطرقات لوقت قصير ليعودوا إلى بيوتهم، لكن يستعد آخرون إلى قضاء ليلة ثانية في الملاجئ.