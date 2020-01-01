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حماس تهنئ فتح بانطلاقتها وتدعو للوحدة

الأربعاء 01 يناير 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تهنئ فتح بانطلاقتها وتدعو للوحدة


غزة / سما /

قدمت حركة حماس، اليوم الأربعاء، التهاني لحركة فتح بمناسبة انطلاقتها الـ 55، والتي أحيتها الحركة باحتفالات ومهرجانات مختلفة بالأراضي الفلسطينية.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إن فتح حركة رسمت وعمدت طريقها، تضحيات قادة كبار وشهداء أبرار وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات.

وأعرب عن أمل حماس في أن تكون هذه المناسبة والعام الجديد 2020 فرصة للتأكيد على عمق العلاقات الوطنية، ولتجسيد الوحدة الوطنية، والتفرغ لمواجهة كل المشاريع والمخططات الهادفة للنيل من وحدة شعبنا وتصفية قضيته وطمس هويته، كما قال.

وأضاف: "إن التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا كبيرة وفلسطين للجميع وأكبر منا جميعًا، وبحاجة لنا جميعًا ولنكن موحدين أقوياء، وهذا يستلزم حوارًا وطنيًا استراتيجيًا لصياغة إستراتيجية وطنية موحدة تحقق الشراكة الحقيقية وتوفر عوامل ومقومات صمود شعبنا، كي ندافع بها عن حقوقه ونحمي مصالحة ومقدراته".

وتابع:"على الكل الفلسطيني بكافة فصائله ومستوياته ومكوناته أن يكونوا على مستوى التحديات والمخاطر التي تواجه قضيتنا، وأن نرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا العظيمة وشهدائه وجرحاه واسراه البواسل التي يقدمها يوميًا على طريق مقاومته وكفاحه ضد العدو الصهيوني من أجل انتزاع حقوقه وحريته، وإقامة دولته على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس".

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