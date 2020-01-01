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الرئيس عباس : ما يحدث في غزة اليوم اكبر فخر لنا وهو فرحة للشعب الفلسطيني

الأربعاء 01 يناير 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس : ما يحدث في غزة اليوم اكبر فخر لنا وهو فرحة للشعب الفلسطيني


رام الله /سما/

تابع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، فعاليات إحياء الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة "فتح" في مدينة غزة، بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة رام الله، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

وقال سيادته "هذا اليوم هو يوم فرحة لشعبنا الفلسطيني، ويوم فخر يؤكد خلاله شعبنا بأنه يريد الحياة والاستقلال والوحدة والحرية".

وأضاف الرئيس "أهلنا في غزة هم جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، وأعزاء على قلوبنا، وهم جزء هام من حياتنا ونفتخر بهم، وما نراه اليوم في غزة أكبر فخر لنا بأننا بإذن الله سنصل إلى النهاية السعيدة، وهي إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، شاء من شاء وأبى من أبى".

وأشاد سيادته بجهود العاملين في الإعلام الرسمي بنقل صوت شعبنا الفلسطيني وصورته المشرقة للعالم أجمع، قائلا: أنتم جنود مجندة فعلا، وتبرزون الوجه الحقيقي والمشرق لشعبنا، وأنتم الجنود الذين تقاتلون من وراء الكاميرا لنقل هموم وتضحيات شعبكم وتوقه إلى الحرية والاستقلال، ولكم كل التحية والتقدير.

ورافق سيادته في زيارته للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.

#الرئيس عباس #التلفزيون #غزة #فتح

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