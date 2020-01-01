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فتح: غزة تؤكد اليوم أنها مقبرة للمؤامرات

الأربعاء 01 يناير 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: غزة تؤكد اليوم أنها مقبرة للمؤامرات


رام الله / سما /

عبٌرت حركة فتح عن فخرها واعتزازها بشعبنا الفلسطيني البطل وبجماهير حركة فتح في غزة البطولة، التي تحيي اليوم ذكرى انطلاقتها الخمسة والخمسين بخروج غزة عن بكرة أبيها، لتبعث برسائل متعددة أهمها لا لصفقة العار الصهيو أمريكية، وأن الشعب الفلسطيني لا يقبل القسمة على نفسه، وأن غزة التي يريدون منها حلا بديلا ومدخلا لصفقة العار ، تقول كلمتها بقوة، أنها ستكون المقبرة لمؤامراتهم ومخططاتهم وخاصة صفقة العار

وقال القواسمي في تصريح صحفي إن فتح بتاريخها وحاضرها وشهداءها وأسراها ، بنساءها ورجالها وشبيبتها ،تتجلى اليوم في المشهد المهيب في غزة البطولة الذي بعث برسائل الى كل المعنيين بالأمر أن فتح خط احمر لا يمكن تجاوزها، وان فتح واحدة موحدة خلف قياداتها وعلى رأسهم محمود عباس، وأن أي مشروع مشبوه لن يمر ، وغزة جزء لا يتجزأ  من الوطن الأم  فلسطين

واكد القواسمي إن صوت وحناجر جماهير فتح في غزة وصلت كل عواصم الدول المتآمرة، أن للبيت صاحب وأهل وعنوان، وأن لغزة رجال جاهزة للدفاع عن مشروعنا الوطني واسقاط المؤامرات

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