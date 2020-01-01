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قوات الاحتلال تقتلع عشرات أشجار الزيتون في الجبعة

الأربعاء 01 يناير 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتلع عشرات أشجار الزيتون في الجبعة


بيت لحم / سما /

 اقتلعت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون في قرية الجبعة غرب بيت لحم.

وقال مواطنون، إن قوات عسكرية اسرائيلية اقتحمت موقع خلة فروانة التابعة للقرية بصحبة جرافتين وقامت باقتلاع هذه الأشجار دون سابق انذار، علماً بأنها من الأشجار المعمرة والمزروعة منذ عشرات السنين.

وأوضح رئيس المجلس القروي في الجبعة ذياب مشاعلة، أن الأرض المعتدى عليها تعود للمواطنين عزات عبد الله حسن وأحمد عبد اللطيف، وأغلق الجنود المنطقة، لمنع اصحابها من الاقتراب اثناء عملية الاقتلاع، التي تأتي في اطار العدوان المتواصل على اهالي الجبعة الحدودية وممتلكاتهم، وذلك بهدف استفراد المستوطنين القاطنين في البؤر الاستيطانية حول القرية.

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