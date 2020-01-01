أردان يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل المنظمات المقاطعة لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

طالب وزير الأمن العام والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بوقف تمويل المنظمات التي تعمل على تشجيع المقاطعة ضد إسرائيل وتشجع "المنظمات الإرهابية" وتنقل أموالًا لها. بحسب أقواله.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن أردان وجه خطابًا رسميًا لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يطالبه بوقف تمويل تلك المنظمات. مدعيًا أنه يتم نقل جزء من التمويل من تلك الجهات إلى "منظمات إرهابية" فلسطينية مثل حماس والجبهة الشعبية.

وقال أردان أنه سيواصل العمل من أجل كشف التمويه الذي تمارسه منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي تدعم المقاطعة ضد إسرائيل، وفي ذات الوقت تنقل الأموال لمنظمات "إرهابية". وفق وصفه.

ودعا الوزير الإسرائيلي، نظيره الأوروبي إلى تشديد الضغط على تلك المنظمات، ومنع إجراء أي اتصالات معها.

وادعى أردان، أن 134 منظمة تروج لنزع الشرعية والمقاطعة ضد إسرائيل اتصلت بتوماس نيكلسون ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، وعبرت عن فضها تلقي الميزانيات من الاتحاد حتى يتم رفع شرط حظر اتصالها بالمنظمات "الإرهابية" والذي وضعه الاتحاد مؤخرًا من أجل الاستمرار في تمويلها.

وقال "من الضروري أن يكون الاتحاد الأوروبي متابعًا للتمويل الذي يدفعه، لتكون عملية شفافة في متابعة كيفية استخدام تلك الأموال، والتشديد على شروط التمويل التي حددها".

واتهمت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية منظمات حقوق الإنسان وغيرها بأنها لها صلة بحركة المقاطعة الدولية وكذلك بمنظمات الشعبية وحماس وغيرها، وتعمل كجهات لـ "غسيل الأموال لصالح أنشطة تلك المنظمات".