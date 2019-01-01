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الاحتلال يعتقل أمين سر "فتح" في القدس شادي مطور

الأربعاء 01 يناير 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة القدس المحتلة شادي مطور، أثناء تواجده في حي وادي الجوز.

يشار إلى أن عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال قد داهمت منزل المطور صباح اليوم،  وطالبت عائلته بتسليم نفسه، وسلمتها بلاغا لمراجعة إحدى مراكزها للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اعتقلت فجراً أمين سر الحركة في منطقه العيسوية ياسر درويش، واستدعت عضو قيادة اقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة اي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقه الـ55 للثورة الفلسطينية.

#الاحتلال #شادي مطور

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