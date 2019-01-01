ليبرمان: تكتل اليمين الذي شكله نتنياهو انهار ولم يعد موجودا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان أن تكتل اليمين الذي شكلة نتنياهو قد تفكك- وبالتالي فان نتائج الانتخابات يمكن أن تكون مختلفة.

كذلك أطلق الرجل الثاني في حزب "يسرائيل بيتنو"، النائب عودد فورر، تصريحا مفاجئا في مقابلة صحافية صباح اليوم قائلا: "لا يوجد عندي مشكلة بالجلوس مع قيادة الحريديم في الائتلاف، لكن يجب ان يكون هناك توازن".

وقال ليبرمان :"ما أسمعه من جزء من الحريديم انه لا يوجد اية قصة عن التكتل، هذا التكتل لم يعد موجودا، لقد انهار". وتابع ليبرمان في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية :"انا اعتقد في الأشهر القادمة، من المتوقع ان تكون لدينا مفاجآت- دولة إسرائيل غير متوقعة، أكثر قليلا من شهرين لانتخابات كل شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف ليبرمان:" لست متأكدا تماما ان نتائج الانتخابات ستكون كما نراها اليوم في الاستطلاعات. هناك العديد من الاحداث، نحن لا يمكننا التخمين.. ستكون حملة مكثفة كثيرا، قصيرة وعاطفية جدا ولذلك لا يمكنك التنبؤ بها هنا".

وعندما سئل عن تشكيل جميع اللجان في الكنيست قبل الانتخابات، وبينها لجنة الكنيست التي ستناقش حصانة نتنياهو (في حال طلبها)، قال: "نحن لا نمارس تجارة مع ’أزرق ابيض’. عندما لا تعمل لجان الكنيست فان هناك ضرر حقيقي على قدرة الكنيست على مراقبة الحكومة".

وتابع حول ما يخص الحصانة وقال: "آمل ألاّ يقدم رئيس الحكومة الطلب، ان سألني كنت سأوصيه بألاّ يقدم. يجب عليه ان يتذكر موقفه الصريح في حالة ايهود أولمرت. انا أؤيد منح نتنياهو خروج محترم، بغض النظر عن قضية الحصانة. كانت له عشر سنوات في منصب رئيس الحكومة، كانت له مساهمة كبيرة في تقوية إسرائيل، ويجب ان يعرف متى يجب ان يعتزل".