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سرايا القدس: قدمنا 29 شهيدًا خلال 2019

الأربعاء 01 يناير 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: قدمنا 29 شهيدًا خلال 2019


غزة / سما /

 أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قدمت خلال عام 2019 المنصرم، 29 شهيدًا.

وقالت السرايا في بيان لها، أن العام المنصرم كان مليئاً باستشهاد خير قادتها وعناصرها وعلى رأسهم قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد القائد بهاء أبو العطا. وفق نص البيان.

وأكدت على أن دماء الشهداء "ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين من بعدهم ليسيروا على ذات الطريق وذات النهج".

وتضمنت القائمة شهداء محاولة اغتيال أكرم العجوري مسؤول الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي في دمشق في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني 2019، حيث استشهد نجله معاذ، والفلسطيني عبد الله حسن.

#سرايا القدس #غزة #شهداء #الاحتلال

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