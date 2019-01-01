سرايا القدس: قدمنا 29 شهيدًا خلال 2019

غزة / سما /

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قدمت خلال عام 2019 المنصرم، 29 شهيدًا.

وقالت السرايا في بيان لها، أن العام المنصرم كان مليئاً باستشهاد خير قادتها وعناصرها وعلى رأسهم قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد القائد بهاء أبو العطا. وفق نص البيان.

وأكدت على أن دماء الشهداء "ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين من بعدهم ليسيروا على ذات الطريق وذات النهج".

وتضمنت القائمة شهداء محاولة اغتيال أكرم العجوري مسؤول الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي في دمشق في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني 2019، حيث استشهد نجله معاذ، والفلسطيني عبد الله حسن.