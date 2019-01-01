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الرئيس سيلقي كلمة

طوفان بشري .. صور: حشود هائلة تشارك في انطلاقة فتح الـ55 في غزة

الأربعاء 01 يناير 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوفان بشري .. صور: حشود هائلة تشارك في انطلاقة فتح الـ55 في غزة


غزة / سما /

شاركت حشود بشرية ضخمة في احياء ذكرى انطلاقة حركة فتح  الـ55 في وسط مدينة غزة.

وانطلقت مسيرات جماهيرية ضخمة  من مختلف مناطق قطاع غزة وصولا الى شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

واستقل المواطنون حافلات ومركبات خاصة وشاحنات ودراجات نارية بمختلف أنواعها، ويسيرون سيرا على الأقدام يملؤون شوارع المدينة قادمين من مختلف المدن والمخيمات من رفح جنوبا، مرورا بخان يونس ومدينة دير البلح ومخيمات وسط القطاع، وبيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمالا، للمشاركة في مهرجان الإنطلاقة.

ورفعت الجماهيرأعلام فلسطين وصور الرئيس محمود عباس جنباً إلى جنب مع صور الزعيم الراحيل ياسر عرفات وقادة العمل الوطني، إضافة إلى رفع رايات حركة "فتح" الصفراء والتلويح بها، والتوشح بالكوفية الفلسطينية.

ووجه المشاركون التحية الى الرئيس محمود عباس والقيادي الاسير في سجون الاحتفال مروان البرغوثي والاسير فواد الشوبكي وكل شهداء الثورة.

ومن المقرر ان يوجه الرئيس محمود عباس كلمة مسجلة للجماهير بغزة.

واغلقت الشرطة في غزة عددا من الشوارع لتسهيل وصول الجماهير الى مكان المهرجان.

 يتبع..

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