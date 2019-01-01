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آرسنال يحدد قيمة بيع أوباميانج في سوق الانتقالات الشتوية

الأربعاء 01 يناير 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يحدد قيمة بيع أوباميانج في سوق الانتقالات الشتوية


وكالات / سما /

حدد نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم قيمة التخلي عن المهاجم بيير إيميريك أوباميانج في سوق الانتقالات الشتوية الحالية حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية.

وسجل المهاجم الجابوني 13 هدفاً في هذا الموسم ، وهو نصف إجمالي هدد الأهداف التي سجل آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، والتي حصل خلال على 14 نقطة فقط.

وينتهي عقد أوباميانج مع فريق المدفعجية في صيف عام 2021 ، لكن لاعب دورتموند السابق يرفض مجرد الحديث عن تجديد العقد ، مما سيدفع إدارة النادي لبيعه خوفاً من فقدانه مجاناً.

 

وكشف موقع “فوتبول لندن” أن وكيل أعمال بيير إيميريك أوباميانج أوضح في حديث مع مسؤولي آرسنال أن موكله يريد مغادرة النادي في كانون الثاني / يناير وأن ليست لديه رغبة بالبقاء.

وأشارت هذه التقارير أن برشلونة مهتم بالتوقيع عليه ، إلى جانب بروز إنتر ميلان أيضاً كمنافس آخر ، فيما سيطالب آرسنال بمبلغاً يتراوح بين 59 و 76 مليون جنيه إسترليني لبيعه هذا الشهر.

#أوباميانج #آرسنال #الانتقالات الشتوية

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