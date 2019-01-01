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ريال مدريد يتخذ أولى خطوات التعاقد مع ساديو ماني

الأربعاء 01 يناير 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتخذ أولى خطوات التعاقد مع ساديو ماني


وكالات / سما /

أكد موقع ” Le10Sport” الفرنسي بأن إدارة ريال مدريد الإسباني قد تواصلت بالفعل مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، تمهيداً للتعاقد معه في الصيف القادم.

وارتبط اسم ساديو ماني ابن 27 عاماً بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد منذ الصيف الماضي، بعد ظهوره بمستوى مميز للغاية مع الريدز في العام الماضي.

وشارك حتى الآن ساديو ماني هذا الموسم مع فريقه ليفربول في 27 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفاً، وصنع 11 آخرين.

وأشار الموقع أن ريال مدريد قد أتخذ أولى خطوات التعاقد مع ماني من خلال التواصل مع ممثلي النجم السنغالي، للحديث عن إمكانية ضمه في الصيف.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد يبحث عن نجم جديد يضمه لصفوفه، خاصةً بعد اقتراب رحيل الكولومبي خاميس رودريجيز، والويلزي جاريث بيل، لذلك يعتبر ساديو ماني المرشح الأول للانضمام للمرينجي.

وأوضح الموقع الفرنسي أن زين الدين زيدان مدرب المرينجي قد تحدث شخصياً مع ساديو ماني، وأبلغه رغبته الشديدة في التعاقد معه واللعب بقميص الفريق الملكي في الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن عقد ساديو ماني ينتهي مع ليفربول صيف عام 2023.

#ريال مدريد #ساديو ماني

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