بعد مثولها أمام قاضي التحقيق.. دنيا باطمة تطمئن جمهورها

وكالات / سما /

خرجت المطربة المغربية المثيرة للجدل، دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، وبعد مثولهما أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتهمة القذف والابتزاز ومتابعتهما في حالة سراح بكفالة 50 مليون سنتيم، لكل واحدة منهما- في أحدث فيديو لهما تطمئن متابعيها.

وقالت دنيا باطمة التي ظهرت في “ستوري” على تطبيق “إنستغرام” الخاص بزوجها محمد الترك والتي نقلته فيما بعد صفحة ابتسام: “أنا بخير وشكرا للناس لي تخلعو عليا كنبغيكوم بزاف” (أشكر الناس الذين خافوا علي… أحبكم كثيرا”.

وقال زوجها البحريني إنه ارتأى أن يطمئن جمهور دنيا على حالها وحال شقيقتها، فيما دعا ابتسام لتقول كلمة لجمهورها لكنها اكتفت بالابتسام موردة: “معندي منقول” (ليس لدي ما أقول).

وقررت النيابة العامة بمحكمة بمراكش متابعة باطمة وشقيقتها في حالة سراح بكفالة 400 ألف درهم (44 ألف دولار)، ومنعهما من السفر، متهمة إياهما باستعمال صور ومعالجتها آليا ونشرها دون إذن أصحابها قصد الابتزاز، وذلك على خلفية قضية حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان متخصصا بالشتم والقذف بحق فنانين مغاربة وابتزازهم.

وتأتي متابعة دنيا باطمة، الحاصلة على وسامين ملكيين، بعد توقيفها والاستماع إليها الأسبوع الماضي أكثر من مرة على خلفية علاقتها بالحساب نفسه. كما تم حجز هاتفها قصد القيام بخبرة تقنية من شأنها أن تغير مسار القضية حيث تم مواجهتهما باليوتيوبورز سكينة “غلاموغ” وسلطانة اللتين اتهمتا دنيا باطمة بأنها هي صاحبة الحساب المثير للجدل بمساعدة شقيقتها.

وقدم رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان شكاية ثانية بالمغنية دنيا باطمة، للوكيل العام (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، وطلب تعميق البحث في شأن تكوين عصابة إجرامية تنشط في الابتزاز والتشهير والسب والقذف، والمس بالحياة الخاصة لأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن المركز سبق أن قدم شكاية ضد المغنية دنيا باطمة، والتي أحيلت على مصالح الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، في مواجهة مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم والمعروفين بسوابقهم العدلية، والذين كونوا شبكة إجرامية خطيرة فيما بينهم، تمتهن السب والقذف والتشهير والتهديد والابتزاز، وتنشط في مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “حمزة مون بيبي”.

وعبر عن استغرابه من متابعة دنيا باطمة وشقيقتها في حالة سراح، نظرا للتهم الخطيرة التي تلاحقها، فضلا عن أن أقوال المعتقلين تؤكد تورط باطمة، على رأسهم سكينة كلامور، والتي تشدد على أن الحساب تابع للمغنية المذكورة، وتمنى من النيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معها.

كان قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قرر، يوم أمس الإثنين، متابعة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام باطمة في حالة سراح، وأوضح مصدر مطلع أن المعنية بالأمر تتابع بتهمتي “المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر”، وقد تصل العقوبات الحبسية إلى 4 سنوات.

وكشفت وثيقة رسمية تفاصيل التحقيق مع المغنية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، حيث عرضت النيابة العامة قرائن لارتكاب الشقيقتين “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك”. والتمست متابعتهما بـ”المشاركة في النصب والتهديد”.

والتمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها إجراء تحقيق إعدادي في القضية وأن يتخذ تدابير المراقبة القضائية القاضية بتسديد كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل واحدة من المتهمتين مع إغلاق الحدود في وجههما مع سحب جواز سفرهما.