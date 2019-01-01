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نسرين طافش تعود للغناء

الأربعاء 01 يناير 2020 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسرين طافش تعود للغناء


وكالات / سما /

تتعاون الفنانة نسرين طافش مع الموزع زيزو فاروق، في أغنية سينجل جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الأن، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة حسبما أكد الموزع زيزو فاروق.

وكانت قد التحقت الفنانة نسرين طافش بأسرة مسلسل "ختم النمر" في أسوان لتصوير عدد من مشاهدها هناك، حيث سافر فريق عمل المسلسل إلى هناك نهاية الأسبوع الماضي، على أن يستغرق التصوير 13 يومًا، وعادت إلى القاهرة لاستئناف باقي المشاهد.

وحرصت نسرين على مشاركة جمهورها صور وفيديوهات يومياتها، حيث شاركت جولتها الرائعة في معبد فيلة بأسوان، وسط ترحيب كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، ودعت "نسرين" جمهورها لمشاهدة جولتها في أسوان، حيث قالت:"روحو على أنستا ستوري أو السناب تبعي واتعرفوا على جمال أسوان ومعبد فيلا.. معبد الحب".

"ختم النمر" يسجل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش في الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسر ياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين

ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، تامر شلتوت، ومجموعة من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال نسرين طافش في مصر مسلسل "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وطرح في دور العرض خلال شهر يناير الماضي، للنجم كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد وقدمت شخصية "فريدة" خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوي وتأليف أيمن وتار وخاضت به أولى تجاربها في السينما المصرية.

#نسرين طافش

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