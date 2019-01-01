  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة غولدين : إسرائيل تفضل الكرمبو والفراولة على إعادة الجنود

الأربعاء 01 يناير 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدين : إسرائيل تفضل الكرمبو والفراولة على إعادة الجنود


القدس المحتلة / سما /

عبرت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس في قطاع غزة عن غضبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدخوله في مناقشات من أجل اتفاق تهدئة مع حماس لا يشمل عودة الجنود المفقودين والمأسورين في قطاع غزة.
 
وقال والدا غولدين لئيا وسمحا عبر تويتر وفق القناة 7 العبرية: "مجلس الوزراء- الكابينت يحب الكرمبو والفراولة التابعين لحماس.. اليوم سيكون هناك نقاش آخر حول اتفاق لا يشمل إعادة الإسرائيليين من قطاع غزة".
 
وأضافا: "في الأسبوع الماضي سمحت إسرائيل بتسويق أطنان من الفراولة والكرمبو الشتوي إلى دول الخليج وأوروبا، التي أصبحت قيمتها أكبر أكثر من أي جندي أو مواطن إسرائيلي".

#غولدين #حماس #اسرائيل #تهدئة

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء.. الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف 1000 منتسب جديد بقوى الأمن بغزة

أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

فيديو : توقعات مثيرة من ميشال حايك لـ2020 والسعودية تتصدرها ماذا عن فلسطين ؟

الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

استطلاع "سما" حول الشخصية الأبرز للعام 2019: عباس ودحلان وهنية والنخالة في المقدمة

دعوة إسرائيلية لتجهيز سلاح البحرية لخوض صراع محتمل مع تركيا

مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

صحيفة عبرية: أردوغان سلم السلطة نسخة من الأرشيف العثماني للأراضي الفلسطينية

كوخافي

اهداف إسرائيل من التهدئة وفقا لمحللين اسرائيليين: "تأجيل الحرب وعزل الجهاد الإسلامي

سلطات الاحتلال تهدم منزلين في بلدة سلوان بالقدس

"واللا" العبري : حماس تتجهز للحرب المقبلة واسرائيل تتحدث عن التهدئة وادخال العمال والكاوتشوك

u

دعوة إسرائيلية لتجهيز سلاح البحرية لخوض صراع محتمل مع تركيا