عائلة غولدين : إسرائيل تفضل الكرمبو والفراولة على إعادة الجنود

القدس المحتلة / سما /

عبرت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس في قطاع غزة عن غضبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدخوله في مناقشات من أجل اتفاق تهدئة مع حماس لا يشمل عودة الجنود المفقودين والمأسورين في قطاع غزة.



وقال والدا غولدين لئيا وسمحا عبر تويتر وفق القناة 7 العبرية: "مجلس الوزراء- الكابينت يحب الكرمبو والفراولة التابعين لحماس.. اليوم سيكون هناك نقاش آخر حول اتفاق لا يشمل إعادة الإسرائيليين من قطاع غزة".



وأضافا: "في الأسبوع الماضي سمحت إسرائيل بتسويق أطنان من الفراولة والكرمبو الشتوي إلى دول الخليج وأوروبا، التي أصبحت قيمتها أكبر أكثر من أي جندي أو مواطن إسرائيلي".