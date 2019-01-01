أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الداخلية إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة والحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (102) من كشف (12/25).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (12/25): اضغط هنا