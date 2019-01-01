موافقة إسرائيلية على إنشاء مدارس شرقي القدس بديلًا عن مدارس الأونروا

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية السابعة، اليوم الأربعاء، أن ما يسمى مجلس مدينة القدس التابع للبلدية التابعة لسيطرة الاحتلال، وافق على إنشاء مجمع مدارس تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، شرق القدس.

وبحسب القناة، فإنه سيتم تنفيذ المخطط في مخيم شعفاط وحي عناتا، مبينةً أن هذه المدارس ستكون بديلًا عن مدارس الأونروا. وفق المخطط المعد لذلك.

وتصل تكلفة المشروع إلى 7.1 مليون شيكل، وسيتم بناء المجمع في المنطقة الواقعة خارج الخط الأخضر ولكن داخل القدس. وفقًا للقناة.

وقدم أعضاء المجلس الشكر لرئيس البلدية موشيه ليون للترويج لهذه الخطة الهادفة للحد من تأثير وعمل الأونروا في شرق القدس.

ويهدف هذا مشروع الذي قدمه عضو الكنيست الحالي ورئيس البلدية سابقًا نير بركات، لمنع أي وجود للأونروا، ضمن خطة إسرائيلية بهدف إنهاء دورها بحجة أنها تعمل على "إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين".