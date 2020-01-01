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سامسونج قد تطلق جهاز تلفاز عديم الحواف

الأربعاء 01 يناير 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج قد تطلق جهاز تلفاز عديم الحواف


وكالات / سما /

تعتزم شركة سامسونج الكشف عن جهاز تلفاز عديم الحواف خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المزمع عقده الأسبوع المقبل، وذلك وفق ما أفادت صحيفة كورية نقلًا عن مصادرها.

وقال موقع The Elec: إنه علم من مصادره في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري أن مسؤولين بالشركة أُعجبوا جدًا جدًا بالمنتج خلال اجتماع داخلي قُبيل الإطلاق. وتعتزم سامسونج بدء مرحلة الإنتاج الشامل لجهاز التلفاز اعتبارًا من شهر شباط/فبراير المقبل.

وأضاف الموقع أن سامسونج أزالت حواف أجهزة التلفاز التي يزيد قياسها عن 65 بوصة، واختارت بدلًا من ذلك لحم الشاشة بالجسم الأساسي للتلفاز. وقد استخدمت الشركة في العملية مكونات من شركات كورية.

ونقل The Elec عن أحد المطورين ممن عملوا على المشروع: “على عكس المنتجات الأخرى المسماة (عديمة الحواف) التي في الواقع لها حواف، فإن هذا المنتج لا يمتلك أي حواف حقًا”. وأضاف: “أصبحت سامسونج الأولى عالميًا في تقديم مثل هذا التصميم المبالغ فيه”. كما أضاف أن بعض العاملين لدى الشركة أعربوا عن قلقهم بشأن السلامة الهيكلية، أي الفصل المحتمل بين الشاشة والجسم الرئيسي.

#سامسونج #تلفاز

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