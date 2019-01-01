الخليل: الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم 3 أسرى محررين

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 مواطنين، من بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل، منهم ثلاثة أسرى محررين، وتستدعى مواطنا آخر، وداهمت منازل ببلدة إذنا غرب الخليل.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت أمر 3 أسرى محررين وهم: قصي أحمد أبو هاشم (20 عاما)، ومالك عايش أبو هاشم (17 عاما)، ومحسن محمد زعاقيق (18 عاما)، بعد أن اقتحمت منازل ذويهم وكسرت أبوابها وعبثت بمحتوياتها، وسلمت الشاب مؤيد خليل أبو ماريا (20عاما) أمرا بمراجعة مخابرات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الكريم محمد القيقي (43عاما) من سكان مخيم العروب أثناء تواجده بمحطة محروقات في بلدة بيت فجار، وفي بلدة إذنا غرب الخليل واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن وسام ابراهيم أبو اسعد وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.