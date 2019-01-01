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إصابة شاب وإعتقال 5 آخرين من جنين ومخيمها

الأربعاء 01 يناير 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أصيب شاب بعيار معدني بمواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، خمسة شبان من محافظة جنين.

وأشارت مصادر محلية ، إلى إصابة الشاب جميل نبيل عواد (22 عاما)، بعيار معدني بالساق في حي المراح في جنين خلال مواجهات إندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت: ابراهيم ناظم تركمان، وبكر هلال السبع، وعمر عامر أبو سلامة من مدينة جنين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، فيما اعتقلت الشاب حذيفة صبحي جبارين من مخيم جنين بعد مداهمة منزل ذويه، كما اعتقلت مصعب عبد الناصر حنايشة (21 عاما) من بلدة قباطية وهو طالب في جامعة بيرزيت.

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