فوزان للنصيرات والصلاح بدوري جوال لكرة اليد

غزة / سما /

أُفتتحت مساء الثلاثاء، الجولة الثانية من دوري جوال لكرة اليد 2019/2020 بلقاءين، جمع الأول نادي الصلاح وخدمات جباليا، فيما جمع الثاني خدمات النصيرات وشباب جباليا، وذلك بصالة سعد صايل بمدينة غزة.

نادي الصلاح 43 _ 23 خدمات جباليا

ظهرت أفضلية لاعبي الصلاح منذ الدقيقة الأولى بالرغم من تسجيل خدمات جباليا أولا عن طريق المخضرم أيمن رشدان، لكن الرد من الصلاح لم يتأخر عن طريق المخضرم الأخر عمر السلوت، ثم جاء من بعده بلال صباح بتسجيله 3 أهداف متتالية، وتستمر أفضلية الصلاح لينهي الشوط الأول لمصلحته 9/20.

الشوط الثاني تحسن أداء لاعبي خدمات جباليا بتألق مؤيد أبو زعيتر وأكرم عياد بتسجيله 6 أهداف بالتساوي مع محمد نصر الله، لكن ذلك التألق لم يمنع لاعبي الصلاح من تقديم أداء مميز دفاعيا بقطع الكرات واللعب هجوميا على الهجمة المرتدة السريعة عن طريق بلال صباح أفضل مسجل برصيد 14 هدف في المباراة، وأنور عبدالله وعمر المسلمي، لينتهي الشوط الثاني لمصلحة الصلاح 14/23 وبنتيجة إجمالية 23/43.

قاد اللقاء تحكيميا: أنيس إسماعيل وأحمد بدوان، ميقاتي سليمان أبو حسنين، مسجل خالد هارون.

خدمات النصيرات 28 _ 17 شباب جباليا

واجه خدمات النصيرات صعوبة كبيرة في تجاوز عقبة شباب جباليا، بسبب الدفاعات القوية "للثوار"، ليختار اللعب على الهجمات العكسية واستغلال سرعات عبد القادر الغصين وأحمد أبو ناجع وصناعة حسام رجب للهجمات، بالإضافة لتألق حارس النصيرات نبيل فراج، فيما تألق من شباب جباليا رامز حميد بتسجيله 3 أهداف ورامز أبو لبدة هدفين، لينتهي الشوط الأول لمصلحة خدمات النصيرات 8/16.

الشوط الثاني تحسن أداء شباب جباليا دفاعيا بتضييق الخناق على مفاتيح لعب النصيرات، واستغلال قوة خميس البطش بتسجيله 4 أهداف، لكن ذلك لم يمنع خدمات النصيرات من الفوز بنتيجة الشوط الثاني بسبب تألق عبد القادر الغصين بتسجيله 5 أهداف ومحمود هارون 3 أهداف، لينتهي الشوط بنتيجة 9/12 لخدمات النصيرات وبنتيجة إجمالية 17/28.

قاد اللقاء تحكيميا: سليمان أبو حسنين ومصطفى الحنجوري، ميقاتي أنيس إسماعيل، مسجل خالد هارون.