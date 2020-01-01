الثانية: اتحاد الدير يكتسح الأمل.. والجماعي والاستقلال للتعادل

الوسطى / سما /

حقق اتحاد دير البلح فوزا كبيرا على الأمل (3-0), ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل ثلاثية اتحاد الدير حمدي لبد (58), ومحمد البردويل (71), ومحمد أبو عمران (81), ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث, بفارق الأهداف خلف أهلي النصيرات, ويبقى رصيد الأمل 10 نقاط في المركز السابع, بفارق الأهداف خلف الصلاح والاستقلال تواليا.

وفي لقاء آخر تعادل جماعي رفح مع الاستقلال (1-1), حيث تقدم الأول عن طريق طارق العايدي (23), قبل أن يتعادل الثاني عبر محمد ديب (63).