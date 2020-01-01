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موعد ومكان مباراة الشجاعية واتحاد خانيونس

الأربعاء 01 يناير 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومكان مباراة الشجاعية واتحاد خانيونس


غزة / سما /

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد ومكان مباراة اتحاد الشجاعية واتحاد خانيونس, ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأكدت اللجنة, أن المباراة ستجري يوم الأحد المقبل على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, بدلا من اليرموك بغزة, تنفيذا لعقوبة نقل مباراة بيتية لـ"المنطار".

وفي سياق منفصل, أعلنت اللجنة عن تغيير موعد مباراة خدمات دير البلح وشباب الزوايدة, ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وبيّنت أن اللقاء سيجري يوم الأربعاء الثامن من يناير المقبل بدلا من الأحد, على ملعب الدرة أيضا.

#اتحاد خانيونس #اتحاد الشجاعية #دوري الممتازة

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