فريق من دوري المحترفين يستغني عن عدد من لاعبيه

رام الله / سما /

وافقت إدارة نادي أهلي قلقيلية المنافس في دوري المحترفين بالضفة المحتلة، على إنهاء عقود عدد من اللاعبين، واستقدام آخرين, لتعزيز بعض المراكز التي يحتاجها الفريق خلال مرحلة الإياب.

وأكدت إدارة النادي, أنها كلّفت لجنة مختصة للبدء في إجراء الاتصالات مع بعض اللاعبين, لضمان استقدامهم في الانتقالات الشتوية, بهدف الظهور بشكل أفضل في جولة الإياب.

ويحتل أهلي قلقيلية المركز العاشر في دوري المحترفين برصيد 8 نقاط, ويطمح الفريق لعدم الرجوع للمحترفين الجزئي.

وطالبت الإدارة، جماهير النادي بالالتفاف حول الفريق، وتقديم الدعم المادي له، وكذلك متابعة مبارياته في مرحلة الإياب.