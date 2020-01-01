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فريق من دوري المحترفين يستغني عن عدد من لاعبيه

الأربعاء 01 يناير 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فريق من دوري المحترفين يستغني عن عدد من لاعبيه


رام الله / سما /

وافقت إدارة نادي أهلي قلقيلية المنافس في دوري المحترفين بالضفة المحتلة، على إنهاء عقود عدد من اللاعبين، واستقدام آخرين, لتعزيز بعض المراكز التي يحتاجها الفريق خلال مرحلة الإياب.

وأكدت إدارة النادي, أنها كلّفت لجنة مختصة للبدء في إجراء الاتصالات مع بعض اللاعبين, لضمان استقدامهم في الانتقالات الشتوية, بهدف الظهور بشكل أفضل في جولة الإياب.

ويحتل أهلي قلقيلية المركز العاشر في دوري المحترفين برصيد 8 نقاط, ويطمح الفريق لعدم الرجوع للمحترفين الجزئي.

وطالبت الإدارة، جماهير النادي بالالتفاف حول الفريق، وتقديم الدعم المادي له، وكذلك متابعة مبارياته في مرحلة الإياب.

#أهلي قلقيلية #المحترفين

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