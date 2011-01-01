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إبراهيموفيتش يتفوق على رونالدو في سباق خاص

الأربعاء 01 يناير 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يتفوق على رونالدو في سباق خاص


وكالات / سما /

يتشابه زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو في العديد من الأمور، فكلاهما يتميزان بتصريحاتٍ يُمجدان فيها أنفسهما، كما أنهما مهاجمان لا يرحمان أمام الشباك، ناهيك عن أنهما سيلعبان فيما تبقى من الموسم الجاري، في بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلن ميلان، قبل أيام، تعاقده مع زلاتان إبراهيموفيتش ليكون بذلك أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية، وسيتمد عقد الدولي السويدي حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

لا يُخفى على أحد من متتبعي كرة القدم، أن زلاتان ابراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو، ليسا استثناءً من جملة لاعبين مضى بهم الزمن لكنهم لا يزالون في قمة لياقتهم البدنية وتألقهم الرياضي.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن زلاتان إبراهيموفيتش سجل 157 هدفاً في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في العقد الماضي بعد بلوغه سن الثلاثين، متفوقاً بذلك على أقرب منافسيه كريستيانو رونالدو بفارق 20 هدفاً.

ويمتلك كريستيانو رونالدو 137 هدفاً سجلها بقميص ريال مدريد ويوفنتوس، مع العلم أنه بلغ سن الثلاثين بتاريخ 5 فبراير 2015، بينما وصل زلاتان إبراهيموفيتش لذلك السن بتاريخ 3 أكتوبر 2011.

وسجل رونالدو 10 أهداف في مسابقة الدوري الإيطالي خلال الموسم الكروي الجاري، فيما غاب إبراهيموفيتش عن اللعب بإحدى الدوريات الخمس الكبرى منذ رحيله عن باريس سان جيرمان عام 2016.

#زلاتان إبراهيموفيتش #رونالدو

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