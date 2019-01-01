رسالة هامة من زيدان لبيريز بشأن هازارد

وكالات / سما /

وجه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني رسالة هامة لرئيس ناديه فلورنتينو بيريز بشأن البلجيكي إدين هازارد.

و أفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من مدريد مساء اليوم الثلاثاء بأن زيدان وبيريز سعيدان بوصول هازارد لريال مدريد وبمردوده مع الفريق حتى الآن.

و اشارت الشبكة إلى أن زيدان تحدث مع بيريز وأخبره ألا يقلق بشأن السعر المرتفع الذي دفعه النادي للتعاقد مع هازارد من تشيلسي الإنجليزي.

و يرى زيدان أنه لولا الإصابة التي داهمت هازارد لكانت نهاية عام 2019 مختلفة بالنسبة له مؤكداً للرئيس المدريدي أنه سيواصل التطور والنمو في 2020.

و عانى هازارد من إصابة في مباراة الريال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا على يد مواطنه توماس مونييه ، إصابة جاءت في وقت كان يقدم فيه البلجيكي مستويات مميزة مع اللوس بلانكوس.

و اشترك البلجيكي في 5 أهداف مع الميرينجي بتسجيل هدفاً يتيماً وصناعة 4 أهداف أخرى لزملائه في الكتيبة المدريدية.