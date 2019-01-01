اليونايتد يجهز 60 مليون يورو لضم بديل هالاند

وكالات / سما /

يجهّز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 60 مليون يورو للتعاقد مع دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث اليونايتد عن ضم مهاجم جديد بعد فشله في ضم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي المنتقل حديثا إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية, إن "الشياطين الحمر" يجهزون نحو 60 مليون يورو لضم ليوين، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع "التوفيز" خلال الفترة الماضية.

ويقدم اللاعب "22 عاما" موسما جيدا مع "التوفيز"، بعدما سجل 10 أهداف خلال 22 مباراة بجميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي.

وفشل اليونايتد في التعاقد مع مهاجم جديد منذ رحيل لاعبيه البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة صعبة أمام أرسنال الأربعاء، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.