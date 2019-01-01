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سان جيرمان مستعد للتخلي عن كافاني في الميركاتو الشتوي

الأربعاء 01 يناير 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان مستعد للتخلي عن كافاني في الميركاتو الشتوي


وكالات / سما /

بات إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، على أعتاب الرحيل إلى أتلتيكو مدريد، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويظل مستقبل المهاجم المخضرم مفتوحاً على جميع الاحتمالات، ويكتنفه الكثير من الغموض، في ظل الوضعية الشائكة التي يعيشها في الوقت الحالي مع فريقه الفرنسي.

 

وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن مسؤولي أتلتيكو مدريد كثفوا محادثاتهم واتصالاتهم مع نظرائهم في باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية، من أجل حسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن النادي الباريسي، مستعد للاستغناء عن مهاجمه في يناير مقابل 10 ملايين يورو، مع العلم أن عقده سينتهي في شهر يونيو القادم.

وتؤكد تقارير صحفية، أن كافاني اجتمع مع ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، وأوضح له أنه يرغب في البقاء حتى نهاية الموسم، لكنه في الوقت ذاته ترك له حرية التصرف في مستقبله إذا كان النادي يحتاج لبيعه في الشتاء.

#باريس سان جيرمان #كافاني

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