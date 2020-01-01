مهلة نتنياهو لطلب الحصانة تنتهي منتصف هذه الليلة

القدس المحتلة / سما /

تنتهي عند منتصف هذه الليلة، المهلة المحددة قانونيًا بـ 30 يومًا، لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لطلب الحصانة من الكنيست أمام القضاء في ملفات الفساد التي وجهت بها لوائح اتهام ضده منذ 30 يومًا.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإنه منذ نشر لوائح الاتهام لم يطلب نتنياهو حتى الآن الحصانة. مرجحةً أن يتم تقديم الطلب اليوم لرئيس الكنيست بولي إدلشتاين.

وكان نتنياهو سيتقدم بالطلب مساء يوم الاثنين، إلا أنه تراجع عن ذلك لأسباب تتعلق بجلسة المحكمة العليا التي عقدت أمس الثلاثاء للنظر في التماسات قدمت لمنع تفويضه من تشكيل حكومة مقبلة بسبب الاتهامات بالفساد.

وقال متحدث باسم الكنيست، الليلة الماضية، إن نتنياهو لم يتقدم حتى الآن بطلب لإدلشتاين بهذا الخصوص. مشيرًا إلى أن أي لجنة ستشكل للبت في قضية الحصانة لا بد أن تكون بموافقة رئيس الكنيست.