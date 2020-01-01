  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مهلة نتنياهو لطلب الحصانة تنتهي منتصف هذه الليلة

الأربعاء 01 يناير 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهلة نتنياهو لطلب الحصانة تنتهي منتصف هذه الليلة


القدس المحتلة / سما /

 تنتهي عند منتصف هذه الليلة، المهلة المحددة قانونيًا بـ 30 يومًا، لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لطلب الحصانة من الكنيست أمام القضاء في ملفات الفساد التي وجهت بها لوائح اتهام ضده منذ 30 يومًا.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإنه منذ نشر لوائح الاتهام لم يطلب نتنياهو حتى الآن الحصانة. مرجحةً أن يتم تقديم الطلب اليوم لرئيس الكنيست بولي إدلشتاين.

وكان نتنياهو سيتقدم بالطلب مساء يوم الاثنين، إلا أنه تراجع عن ذلك لأسباب تتعلق بجلسة المحكمة العليا التي عقدت أمس الثلاثاء للنظر في التماسات قدمت لمنع تفويضه من تشكيل حكومة مقبلة بسبب الاتهامات بالفساد.

وقال متحدث باسم الكنيست، الليلة الماضية، إن نتنياهو لم يتقدم حتى الآن بطلب لإدلشتاين بهذا الخصوص. مشيرًا إلى أن أي لجنة ستشكل للبت في قضية الحصانة لا بد أن تكون بموافقة رئيس الكنيست.

#نتنياهو #حصانة #فساد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

بالاسماء.. الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف 1000 منتسب جديد بقوى الأمن بغزة

أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

استطلاع "سما" حول الشخصية الأبرز للعام 2019: عباس ودحلان وهنية والنخالة في المقدمة

"Jewish press": الأوروبيون طالبوا باصدار المرسوم الانتخابي قبل الضغط على اسرائيل بموضوع القدس

مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية

الأخبار الرئيسية

كوخافي

اهداف إسرائيل من التهدئة وفقا لمحللين اسرائيليين: "تأجيل الحرب وعزل الجهاد الإسلامي

سلطات الاحتلال تهدم منزلين في بلدة سلوان بالقدس

"واللا" العبري : حماس تتجهز للحرب المقبلة واسرائيل تتحدث عن التهدئة وادخال العمال والكاوتشوك

u

دعوة إسرائيلية لتجهيز سلاح البحرية لخوض صراع محتمل مع تركيا

"استشاري فتح" يتعهد بإفشال "صفقة القرن"