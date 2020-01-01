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الكابينت يجتمع اليوم لبحث التهدئة مع حماس اضافة إلى التطورات الأخيرة

الأربعاء 01 يناير 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت يجتمع اليوم لبحث التهدئة مع حماس اضافة إلى التطورات الأخيرة


القدس المحتلة / سما /

 يعقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت"، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، اجتماعًا لمناقشة التهدئة مع حماس وتقديم رزمة تسهيلات اقتصادية لغزة، إلى جانب تطورات الأحداث الأخيرة في عقب الهجمات المفاجئة التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية ضد أهداف لمجموعات مسلحة ممولة من إيران في سوريا والعراق.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الحديث يدور عن اتفاق تهدئة غير مكتوب يشمل رزمة تسهيلات اقتصادية لإبقاء الوضع في الجنوب هادئًا، ما يمكن الجيش من العمل بحرية في المنطقة الشمالية ضد التهديدات والتحديات التي تواجهه من سوريا ولبنان في ظل تزايد نشاطات الجماعات الموالية لإيران منها.

وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن هناك شكوك في أن تبقى حركة الجهاد الإسلامي في حال جرت مواجهة بالشمال خارج تلك المواجهة التي قد تقوم بالدخول إليها من جبهة غزة مشيرةً إلى أن الأزمة السياسية في إسرائيل مع عدم وجود حكومة مستقرة يتسبب في شلل حقيقي يمنع اتخاذ أي قرارات مصيرية.

#الكابينت #التهدئة #غزة

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