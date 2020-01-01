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الاحتلال يستولي على 5 مساكن في بادية القدس

الأربعاء 01 يناير 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على 5 مساكن وخط مياه بلاستيكي في منطقة المنطار من بادية القدس.

وأفاد المتحدث باسم الاعتصام في المنطار يونس جعفر ، بأن قوات جيش الاحتلال، داهمت منطقة المنطار واستولت على 5 مساكن تعود  للمواطنين: محمد عمر عبد القادر ، وزكي خليل عبد القادر جعفر، ووالده خليل، ومحمد ماهر السرخي، وهاني شاكر السرخي، وعلى خط مياه بلاستيكي.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هددت بسحب خط مياه آخر في اراضي برية السواحرة التي تمتد حتى منطقة المالح في البحر الميت ويبلغ طوله 7 كيلو متر.

 
#الاحتلال

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