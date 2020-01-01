أسعار المحروقات والغاز

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول أن الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر كانون الثاني- يناير في كافة محافظات الوطن اعتبارا من تاريخ 01/01/2020. كما يلي:

أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات

الصــنــف- سعر اللتر / شيكل

بنزين 95 -6.08

بنزين 98- 6.70

ســــولار -4.99

كــــــــــاز- 4.99

ثانياً: الــــغـــــــــاز

الصــنــف- سعر/ شيكل

اسطوانة 2.5 كلغم -13

اسطوانة 5 كلغم- 26

اسطوانة 12 كلغم- 62

اسطوانة 48 كلغم -248

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.68

كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.71

* خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.

ملاحظة: على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.