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أسعار المحروقات والغاز

الأربعاء 01 يناير 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات والغاز


رام الله / سما /

 أعلنت الهيئة العامة للبترول أن الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر كانون الثاني- يناير في كافة محافظات الوطن اعتبارا من تاريخ 01/01/2020. كما يلي:
أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات
الصــنــف- سعر اللتر / شيكل
بنزين 95 -6.08
بنزين 98- 6.70
ســــولار -4.99
كــــــــــاز- 4.99
ثانياً: الــــغـــــــــاز
الصــنــف- سعر/ شيكل
اسطوانة 2.5 كلغم -13
اسطوانة 5 كلغم- 26
اسطوانة 12 كلغم- 62
اسطوانة 48 كلغم -248
لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.68
كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.71
* خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.
ملاحظة: على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#المحروقات #اسعار

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